В Мурманске уволили беременную, которая якобы не прошла испытательный срок

СЕГОДНЯ 13:45 2019-03-26T13:45:19+03:00

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Женщин в интересном положении работодатели не очень жалуют, но закон твердо стоит на защите их прав. Правда, находятся и те, кому он в итоге оказывается не писан.

- 1 ноября индивидуальный предприниматель заключил с беременной мурманчанкой трудовой договор с испытательным сроком в 3 месяца. Однако 31 января тот был расторгнут в связи с неудовлетворительным результатом испытания, а именно за неоднократное нарушение трудовой дисциплины, - рассказывают помощник прокурора Октябрьского района Мурманска Юлия Сухотько.

Бизнесмена не смутило, что статья 261 Трудового кодекса России запрещает увольнять беременную женщину по инициативе работодателя за исключением случаев ликвидации организации, либо прекращения деятельности индивидуальным предпринимателем.

Свой опрометчивый поступок он объяснил тем, что был не в курсе интересного положения сотрудницы.

- Кроме того, проверка показала, что за все время женщина ни разу не получила зарплату, по крайней мере, бизнесмен не смог предоставить каких-либо подтверждающих обратное документов, - отмечает Юлия Николаевна.

Нерадивый предприниматель уже получил предписание прокуратуры восстановить беременную сотрудницу на работе. А вот вопрос с невыплатой ей зарплаты предстоит решать трудовой инспекции. Кстати, за это бизнесмену грозит штраф до 50 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU