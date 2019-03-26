Житель Апатитов потерял миллион рублей при попытке дать взятку в 50 тысяч

СЕГОДНЯ 11:32 2019-03-26T12:01:50+03:00

Житель Мурманской области неудачно дал взятку и в результате потерял в 20 раз больше. Фото: Елена КОВАЛЕНКО

Северян быстро выплатил причитающиеся с него средства, чтобы избежать более сурового наказания

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Борьба со мздоимством ведется во всех сферах жизни. И все-таки российский бизнес до сих пор во многом завязан на коррупции. Если предприниматель понимает всю систему взяток и грамотно пользуется ею, то добивается успеха, как бы цинично это ни звучало. Но стоит один раз споткнуться, и неприятных последствий не избежать.

Так и произошло с жителем Мурманской области. Мужчина из Апатитов попался на попытке дачи взятки. По иронии судьбы, предлагал северянин относительно небольшие деньги, а вот оштрафовали его на сумму поистине астрономическую. Мужчина потерял ровно в 20 раз больше!

- Житель города Апатиты за дачу взятки должностному лицу в размере 50 тысяч рублей получил наказание в виде штрафа в 1 миллион рублей, - сообщает пресс-служба УФССП России по Мурманской области.

Стоит отметить, что житель Апатитов достаточно быстро отыскал необходимую сумму. Не последнюю роль в такой поспешности сыграл тот факт, что мужчине грозило заключение в колонии, в случае, если не закроет штраф.

ИСТОЧНИК KP.RU