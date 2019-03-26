2019-03-26T12:22:49+03:00
Общество

С перевала в Хибинах спасли 15-летнего туриста из Москвы

Молодой человек повредил голеностопный сустав и не мог сам выбраться из горного массива
Мария ПАШЕНКОВА
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Куэльпорр - горная вершина в центре Хибин.Куэльпорр - горная вершина в центре Хибин.Фото: REUTERS
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На минувших выходных под Кандалакшей спасали четырех школьников, которые хотели покататься на ватрушках, но сбились с пути. А уже в понедельник, 25 марта, профессиональная помощь понадобилась еще одному несовершеннолетнему.

- В Хибинах была туристическая группа из Москвы. Один из участников - 15-летний молодой человек повредил голеностопный сустав, - рассказали "КП" в кировском поисково-спасательном подразделении филиала "Северо-Западного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России".

Взрослые связались со спасателями Куэльпорра. К слову, в горах мобильная связь не ловит. Те эвакуировали подростка, находившегося на перевале Горчорр. В сопровождении представителя туристической группы юношу доставили в Кировск, где передали врачам "скорой помощи". Также на прошлой неделе с горы Кукисвумчорр спасали мужчину, который сломал ногу. Эвакуировать его пришлось ночью, ведь неприятность произошла около 10 вечера.

ИСТОЧНИК KP.RU

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