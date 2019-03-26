В Коле намерены доказать, что здание уездного казначейства имеет культурную ценность

СЕГОДНЯ 09:55 2019-03-26T09:55:55+03:00

Если это удастся сделать, то фасад 200-летнего строения приведут в изначальный вид за бюджетные деньги

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Бороться и искать, найти и не сдаваться! Именно этим бессмертным девизом Вениамина Каверина из «Двух капитанов» руководствуются власти города Колы, которые намерены добиться, чтобы здание бывшего уездного казначейства, построенное в 1803-1806 годах, было все-таки признано культурным наследием России. Напомним, изначально строение с 200-летней историей включили в реестр выявленных объектов, но после заключения эксперта из Петрозаводска, оно лишилось охраны государства.

- Администрация города проработала всю нормативную базу. Будем готовить и подавать в комитет по культуре и искусству Мурманской области заявление с просьбой вновь включить здание бывшего уездного казначейства в реестр выявленных памятников культуры. Сейчас идет сбор доказательств его исторической и культурной ценности. Разосланы запросы во все архивы, в том числе Санкт-Петербурга и Архангельска, - рассказывает глава Колы Светлана Чукарева. - Мурманский архив уже прислал приказ от 1943 года, где написано, что первое каменное здание подлежит охране.

Заявку в комитет намерены подать до августа, а затем ведомство вновь должно назначить экспертизу и принять решение. Конечно, гарантии, что ее не будет проводить тот же самый эксперт, нет, но и другого пути законодательством не предусмотрено.

- Если здание включат в перечень объектов культурного наследия, мы сможем открыть программу и выделить деньги, чтобы привести фасад в первоначальный вид и сделать отмостку – сейчас строение подтапливается, - отмечает Светлана Чукарева.

ИСТОЧНИК KP.RU