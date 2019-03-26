2019-03-26T09:26:15+03:00
Происшествия

В Мурманске сгорели два Mercedes, рассматривается версия о поджоге из-за парковочных мест

Огонь почти полностью уничтожил иномарки [видео]
Мария ПАШЕНКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Два белых Mercedes'а загорелись около 4 утра 26 марта. Фото: vk.com/murmansk_dtpДва белых Mercedes'а загорелись около 4 утра 26 марта. Фото: vk.com/murmansk_dtp
Изменить размер текста:

Не так уж редко в Мурманске страдают машины по чьему-то злому умыслу. Напомним, мурманчанин поджег Toyota Land Cruiser и Hummer из-за того, что обиделся на их водителя.

Версию с поджогом рассматривают и в случае с двумя сгоревшими Mercedes'ами. По данным МЧС по Мурманской области, пожар у дома №46 на проспекте Кольский в Мурманске начался примерно в 3.42 утра 26 марта. Еще до прибытия девяти огнеборцев дорогие иномарки успели основательно выгореть.

- У обоих автомобилей огнем повреждена передняя часть, моторный отсек по всей площади, пострадало переднее и переднее боковое остекление, салон закопчен по всей площади, капоты сгорели полностью,- уточнили в ведомстве.

Мурманчане уверены, что Mercedes'ы заполыхали не просто так. Одни вспомнили, что эти машины мелькали в "ВКонтакте" как пример неправильной парковки, другие, что белым иномаркам уже повреждали фары.

В Мурманске сгорели два "Мерседеса".Автор видео: vk.com/murmansk_dtp

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Мурманской области 3-й раз за месяц накрыли подпольный крабовый цех с миллионным ущербом
С перевала в Хибинах спасли 15-летнего туриста из Москвы
Житель Апатитов потерял миллион рублей при попытке дать взятку в 50 тысяч
СМИ снова отправляют министра здравоохранения Мурманской области Валерия Перетрухина в отставку
В Коле намерены доказать, что здание уездного казначейства имеет культурную ценность
Андрей Чибис проверил работу мурманских поликлиник и больниц
Иван Ургант про назначение Андрея Чибиса и других глав регионов: "Карнавал врио"
В Мурманске 70 человек запросили помощи при переходе на цифровое телевидение
В Мурманской области проведут внеочередную волну прививок от кори
В Мурманске наркоман сдал собственного дилера, когда попался с амфетамином и гашишем
Два часа работы: В Мурманске инвалид сам чистил дорогу у дома от снега, не дождавшись милости от «управляшки»
"Ребенок с угрозой жизни": малышку с онкологией из Видяево санавиация доставит в Москву
В заповеднике в Ловозерском районе убили лосиху