В Мурманске сгорели два Mercedes, рассматривается версия о поджоге из-за парковочных мест

СЕГОДНЯ 09:26 2019-03-26T09:26:15+03:00

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Не так уж редко в Мурманске страдают машины по чьему-то злому умыслу. Напомним, мурманчанин поджег Toyota Land Cruiser и Hummer из-за того, что обиделся на их водителя.

Версию с поджогом рассматривают и в случае с двумя сгоревшими Mercedes'ами. По данным МЧС по Мурманской области, пожар у дома №46 на проспекте Кольский в Мурманске начался примерно в 3.42 утра 26 марта. Еще до прибытия девяти огнеборцев дорогие иномарки успели основательно выгореть.

- У обоих автомобилей огнем повреждена передняя часть, моторный отсек по всей площади, пострадало переднее и переднее боковое остекление, салон закопчен по всей площади, капоты сгорели полностью,- уточнили в ведомстве.

Мурманчане уверены, что Mercedes'ы заполыхали не просто так. Одни вспомнили, что эти машины мелькали в "ВКонтакте" как пример неправильной парковки, другие, что белым иномаркам уже повреждали фары.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.murmansk.kp.ru/video/embed/699276" frameborder="0"></iframe> В Мурманске сгорели два "Мерседеса".Автор видео: vk.com/murmansk_dtp

ИСТОЧНИК KP.RU