В Мурманске 70 человек запросили помощи при переходе на цифровое телевидение

СЕГОДНЯ 17:57 2019-03-25T18:02:24+03:00

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Современные технологии врываются в нашу жизнь неожиданно и резко. Так было с мобильными телефонами и с беспроводным интернетом. А теперь дело дошло и до телевидения. Мурманск, вслед за всей Россией, переходит на прием цифрового сигнала.

Это означает, что телепередачи и фильмы показывают в высоком разрешении и прекрасном качестве. Вдобавок, автоматически рассылается свежая программа телепередач, точное время и другие мелочи. Правда, все эти прелести доступны только на плоском телевизоре с цифровым приемником. А такие современные ЖК-панели есть пока не у всех мурманчан.

Многие люди все еще довольствуются «толстыми» телевизорами старого образца. Для приема цифрового телевидения им необходима отдельная приставка. Но купить ее еще полбеды - надо настроить. Тут даже молодежь не всегда справляется, а пожилым людям совсем трудно. К счастью, на помощь приходят волонтеры.

- На сегодняшний день более 70 мурманчан обратились за помощью волонтеров в подключении приставок. Помощь оказывается по заявкам, поступившим в управления Ленинского и Первомайского округов по телефонам 43-38-05 и 53-94-54, - сообщает администрация Мурманска.

Напомним, полное отключение аналогового телевидения намечалось в январе 2019 года, но с тех пор неоднократно откладывалось. В настоящий момент это эпохальное событие запланировано на лето текущего года.

ИСТОЧНИК KP.RU