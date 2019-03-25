Иван Ургант про назначение Андрея Чибиса и других глав регионов: "Карнавал врио"

СЕГОДНЯ 18:07 2019-03-25T18:07:59+03:00

С легкой руки Ивана Урганта Андрей Чибис и его коллеги стали участниками "карнавала врио".

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Было бы странно, если бы Иван Ургант никак не прокомментировал события прошлой недели, когда сразу несколько губернаторов ушли в отставку, а президент Владимир Путин назначил врио. В выпуске "Вечернего Урганта" от 21 марта шоумен не подвел и пошутил на эту тему, назвав смену глав регионов "карнавалом врио".

Дизайнеры передачи тоже постарались, но в Photoshop. Они совместили пять назначенцев на одной картинке. Так врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис вместе с коллегами словно переместился в Бразилию.

Напомним, это не первый раз, когда Иван Ургант шутит на тему Мурманска. В свое время он "переодевал" тогда еще мэра столицы Заполярья Алексея Веллера в Терминатора, а фантастических тварей моряка Романа Федорцова в новогодние костюмы. Александр Ширвиндт же узнал на "Вечернем Урганте" про странный развод заполярных супругов, которые делили дверь.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.murmansk.kp.ru/video/embed/699201" frameborder="0"></iframe> Иван Ургант пошутил над отставками губернаторов в России.На фото: Бату Хасиков (Калмыкия), Андрей Чибис (Мурманская область), Алексей Текслер (Челябинская область), Денис Паслер (Оренбургская область) и Олег Хорохордин (Республика Алтай). Видео: Вечерний Ургант.

ИСТОЧНИК KP.RU