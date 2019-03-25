Иван Ургант про назначение Андрея Чибиса и других глав регионов: "Карнавал врио"
Было бы странно, если бы Иван Ургант никак не прокомментировал события прошлой недели, когда сразу несколько губернаторов ушли в отставку, а президент Владимир Путин назначил врио. В выпуске "Вечернего Урганта" от 21 марта шоумен не подвел и пошутил на эту тему, назвав смену глав регионов "карнавалом врио".
Дизайнеры передачи тоже постарались, но в Photoshop. Они совместили пять назначенцев на одной картинке. Так врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис вместе с коллегами словно переместился в Бразилию.
Напомним, это не первый раз, когда Иван Ургант шутит на тему Мурманска. В свое время он "переодевал" тогда еще мэра столицы Заполярья Алексея Веллера в Терминатора, а фантастических тварей моряка Романа Федорцова в новогодние костюмы. Александр Ширвиндт же узнал на "Вечернем Урганте" про странный развод заполярных супругов, которые делили дверь.
Иван Ургант пошутил над отставками губернаторов в России.На фото: Бату Хасиков (Калмыкия), Андрей Чибис (Мурманская область), Алексей Текслер (Челябинская область), Денис Паслер (Оренбургская область) и Олег Хорохордин (Республика Алтай). Видео: Вечерний Ургант.
ИСТОЧНИК KP.RU