В Мурманской области проведут внеочередную волну прививок от кори

СЕГОДНЯ 17:11 2019-03-25T17:11:00+03:00

Неизвестно, делали ли мигранты, приезжающие на заработки в Мурманскую область, прививку от кори. Поэтому их работодателей предупредили, что об уколе надо подумать. Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В 2020 году Мурманская область могла стать регионом без кори - к этому сроку привить от нее должны были до 95% северян. Последний случай данной болезни у нас был зафиксирован в 2014-м, и то привозной. Но расклад поменялся: по всему миру регистрируют вспышки кори. Поэтому в Заполярья помимо плановой вакцинации началась подчищающая.

Первая прошла в июле прошлого года. Вторая стартует в ближайшее время. Сейчас в минздраве региона подсчитывают число необходимых вакцин, после будут запрошены средства у центра и проведен аукцион. В данный момент прививка в Заполярье нужна примерно 2-2,5 тысячам взрослым и 300 детям. Получать ее северяне будут бесплатно.

- Все произошло на волне отказа от прививок. А ведь только примерно у 5% населения есть невосприимчивость к вакцине, - пояснила Светлана Диденко, главный специалист министерства здравоохранения Мурманской области. - При каждой детской поликлинике у нас работает иммунологическая комиссия, которая объясняет, почему нельзя отказываться. На прошедшее недавно заседание противоэпидимической комиссии мы пригласили руководителей предприятий, на которых работают мигранты. Потому что мы не знаем их прививочный статус.

Коварство кори в том, что она распространяется даже по вентиляционным шахтам. Если в многоэтажном здании есть больной, то в зоне риска оказываются все внутри. В первую очередь должны привиться не только дети, но и северяне в возрасте от 18 до 66 лет, кто не получил в свое время "укол" или точно не знает, был ли он.

ИСТОЧНИК KP.RU