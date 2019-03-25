2019-03-25T16:49:14+03:00
Происшествия

В Мурманске наркоман сдал собственного дилера, когда попался с амфетамином и гашишем

Оперативники неожиданно нагрянули в квартиру к распространителю запретных веществ и устроили обыск
Иван ПЕТРОВ
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Мурманский наркодилер попался благодаря «разговорчивому» клиенту.Мурманский наркодилер попался благодаря «разговорчивому» клиенту.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Если вы гуляете по областному центру, то наверняка замечали подозрительные надписи на стенах - странные латинские буквы с цифрами. Мерзкие каракули «красуются» даже на свежевыкрашенных домах, где недавно провели капремонт.

На самом деле, вся эта тарабарщина ничто иное, как реклама наркотиков. Ее распространяют по Мурманску несознательные подростки. Там сообщается адрес сайта или сообщества в соцсетях, где наркоманы впоследствии заказывают анонимную закладку. Стоит отметить, что в нашей стране законодательством предусмотрено суровое наказание за распространение запрещенных веществ.

Совсем недавно в Мурманске поймали 41-летнего наркоторговца. Мужчину выдал собственный клиент, который имел неосторожность попасться оперативникам.

- В ходе оперативно-розыскных мероприятий был задержан житель Мурманска, осуществлявший незаконное хранение наркотических средств. При проведении личного досмотра у гражданина были обнаружены 1,25 грамма амфетамина и 2,48 грамма гашиша, - извещает пресс-служба УМВД по Мурманской области.

Понимая, что рискует получить по полной, 40-летний мурманчанин начал давать признательные показания. И назвал координаты своего собственного дилера. Полицейские наведались к подозреваемому на дом. В квартире обнаружили пакетики для фасовки зелья и другие предметы, которые недвусмысленно намекали на криминальное ремесло владельца жилплощади.

Мурманчанину придется ответить за сбыт наркотиков в крупном размере. Его клиенту, впрочем, тоже придется несладко. Возбуждены и расследуются уголовные дела.

ИСТОЧНИК KP.RU

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