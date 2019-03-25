Два часа работы: В Мурманске инвалид сам почистил дорогу от снега у дома, не дождавшись милости от «управляшки»

СЕГОДНЯ 15:58 2019-03-25T15:58:17+03:00

Два часа Артему ермоленко пришлось долбить наледь, чтобы у него появилась возможность добратьсяч до остановки на своих двоих. Фото: Ил личного архива Артема Ермоленко

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Только сегодня утром на своем первом оперативном совещании врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис заявил о своем намерении взбодрить местные управляющие компании и единую дежурно-диспетчерскую службу в сфере ЖКХ «051». А тут и повод подоспел, как говорится. Уставший воевать с ООО «ЖЭК» руководитель Клуба молодых инвалидов «Валентина-плюс» Артем Ермоленко вооружился лопатой и ломом и пошел сам чистить тротуар у своего дома по адресу: Мурманск, Николаева, 9.

- Увы, в метель, которая разбушевалась в минувшее воскресенье, я не смог даже в обход добраться от своего дома до остановки общественного транспорта. На заявки, оставленные в «051», управляющая компания никак не реагирует, ссылаясь на маленькую собираемость в нашем доме, а девушка-дворник не понимает по-русски и попросить ее лично я не могу. Поэтому пришлось самому пробивать себе дорогу. К счастью, погода позволила, - рассказывает «КП» Артем Ермоленко.

В итоге инвалид проработал на улице не меньше двух часов – вероятно, трудиться пришлось бы гораздо дольше, но на помощь пришли соседские мальчишки. Втроем работа пошла быстрее и главное веселее.

- Ноги, конечно, устали жутко, да и правая рука болит, но зато теперь дойти до остановки общественного транспорта можно без посторонней помощи, - улыбается Артем Ермоленко.

Собственно говоря, глядя на фотографии тротуара у дома №9 по улице Николаева, удивляешься, как здесь ходят здоровые люди, не говоря уже о тех, кто имеет особенности здоровья.

ИСТОЧНИК KP.RU