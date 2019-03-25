2019-03-25T15:16:02+03:00
Общество

"Ребенок с угрозой жизни": малышку с онкологией из Видяево санавиация доставит в Москву

Спасать пятилетнюю Сашу будут в Морозовской детской городской клинической больнице
Мария ПАШЕНКОВА
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Сашу Павлову будут обследовать и лечить врачи Москвы. Фото: vk.com/fpdnbСашу Павлову будут обследовать и лечить врачи Москвы. Фото: vk.com/fpdnb
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"Группа риска с угрозой для жизни" - такой статус сейчас у 5-летней Саши Павловой из Видяево. Когда малышка из многодетной семьи стала чувствовать себя плохо, родители отвезли ее на обследование в Мурманск, где врачи обнаружили у ребенка объемное образование левого зрительного бугра.

В столице Заполярья врачи побоялись заниматься маленькой пациенткой из-за ее возраста. Но представители фонда "Наше будущее" рассказали о Саше столичным специалистам. И те готовы побороться с онкологией за жизнь девочки.

- 26 марта в 13.10 Александра с мамой в сопровождении санавиации Мурманского центра катастроф будет доставлена из Мурманской областной клинической больницы имени Баяндина в Морозовскую детскую городскую клиническую больницу в Москве. Пожелаем Сашеньке и ее маме удачи, хороших результатов и выздоровления, - рассказали в фонде "Наше будущее".

Также идет сбор денег, которые могут понадобиться на лечение Саши и реабилитацию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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