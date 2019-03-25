2019-03-25T14:21:39+03:00
Недвижимость

В Мурманске у Нахимовки образовалась ледяная горка из-за протекающего колодца

На место выехали сотрудники «Водоканала»
Иван ПЕТРОВ
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Вода вытекает из колодца и застывает на заснеженном спуске по улице Шевченко. Дорога превращается в опасный каток. Фото: vk.com/murmanskgroupВода вытекает из колодца и застывает на заснеженном спуске по улице Шевченко. Дорога превращается в опасный каток. Фото: vk.com/murmanskgroup
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«Когда я возвращаюсь из магазина с продуктами, то просто сажусь и съезжаю вниз». Нет, слова эти принадлежат не 10-летней девочке. Произносит их... 84-летняя бабушка! Пенсионерка из Мурманска вынуждена прибегать к крайним мерам, чтобы не упасть и не разбить голову на скользкой дороге, идущей под уклон. Об этом наша читательница сообщила еще в пятницу, 22 марта.

Неспроста, ох, неспроста спуск по улице Шевченко от Нахимовского училища стал таким скользким. Здесь хронически протекает колодец. Вода замерзает, вот и получается опасный каток. Сегодня, 25 марта, пользователи соцсетей обратили внимание на проблему. В паблике разгорелось обсуждение.

- Там с начала постройки постоянно рвет и течет до самого Кольского проспекта, летом и зимой, - с горечью отметил мурманчанин Феликс Радев.

- Это может быть природный гейзер! тепеь заживем, как в Исландии, на энергии геотермальных источников, - пошутил Эдуард Меньшиков.

Между тем, сотрудники "Водоканала" знают о проблеме. На место уже выехали специалисты учреждения, ведутся работы. Через колодец проходит узел по снабжению питьевой водой, для близлежащих домов. К Нахимовске он прямого отношения не имеет, но, скорее всего, протекать начал именно по вине строителей училища. Из-за ошибки, которую они совершили 2 года назад, трубы на улице Шевченко прорывает с завидным постоянством.

ИСТОЧНИК KP.RU

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