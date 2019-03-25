2019-03-25T13:48:41+03:00
Дом. Семья

В Кировске нужен дом слепому 7-летнему псу

Беднягу подобрали волонтеры после того, как он «гулял» на улице два дня
Елена МОЛОДЦОВА
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С пса срезали затянутый туго ошейник, а значит еще недавно бедняга был домашним. Фото: "Хибинский бродяга"С пса срезали затянутый туго ошейник, а значит еще недавно бедняга был домашним. Фото: "Хибинский бродяга"
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Маленьким собачкам тяжело выжить на Крайнем Севере без человеческой поддержки. Тем не менее, у некоторых все же хватает совести выгнать на улицу своих питомцев. Так, например, в Кировске добрые люди сжалились над бедным псом, который гулял у дома №8 на улице Олимпийской двое суток к ряду.

- Кобель похож на болонку. По словам ветеринара, ему 7 лет, на левом глазу глаукома, поэтому на улице он ничего не видит. В остальном здоров. Правда, находится в сильном стрессе. Врач прописал валерьянку, - рассказала о результатах осмотра Иван Иванов, который и приютил временно беднягу.

Пса уже отмыли и накормили. Воды он не боится, а вот с аппетитом проблемы, да и к себе особо не подпускает. А еще кировский бродяга как и Шарик из знаменитого успенского Простоквашино, больно запущенный: длинная шерсть давно свалялась в один большой колтун.

Сейчас слепому и еще не старому псу нужна передержка или сразу постоянный дом - оставить у себя своего подопечного Иван не может из-за сильной аллергии. Желающих приютить беднягу просят связаться с волонтерами группы «Помощь бездомным животным «Хибинский бродяга» по телефонам: 8-964-684-08-09 (Яна) или 8-953-307-78-12 (Любовь Павловна).

ИСТОЧНИК KP.RU

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