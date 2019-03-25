2019-03-25T15:05:20+03:00
Происшествия

В заповеднике в Ловозерском районе убили лосиху

В охотнадзоре Мурманской области ущерб уже оценили в 560 тысяч рублей
Елена МОЛОДЦОВА
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Судя по всему, лосиху убили совсем не давно - труп разделали, но мясо еще не успело замерзнуть на морозе.Судя по всему, лосиху убили совсем не давно - труп разделали, но мясо еще не успело замерзнуть на морозе.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Вокруг частных охотничьих угодий в Ловозерском районе, которые открыли в непосредственной близости от заповедника «Панойский», было много шумихи. Но результат, как говорится, на лицо – убийство лосихи в заповедной зоне и ущерб государству в 560 тысяч рублей.

- У нас появилась информация, что в этом районе стоит изба браконьеров. Мы провели проверку, и в 750 метрах от заимки нашли свежую разделку трупа лося: мясо, еще не замороженное, несмотря на 15-градусный морозец, шкура, голова, копыта, внутренности, - рассказывает начальник отдела госохотнадзора министерства природных ресурсов Мурманской области Игорь Ильин.

К слову, сейчас охотиться в Ловозерском районе можно только на песца. Отстрел лося был разрешен до 15 января. Не глядя на календарь, браконьеры, убившие лосиху, нарушили все возможные запреты: и временные, и территориальные. Проверку по данному факту уже начали и в самом охотнадзоре, и в полиции.

- На данный момент проводится процессуальная проверка. После получения результатов экспертизы будет принято решение о возбуждении уголовного дела, - сообщила «КП» начальник пресс-службы УМВД по Мурманской области Валерия Филиппова.

А вот насколько это вопиющий случай судить сложно. На 15 миллионов гектаров охотничьих угодий в Мурманской области приходится восемь инспекторов, которые при всем желании не могут уследить за каждым заповедным уголком.

ИСТОЧНИК KP.RU

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