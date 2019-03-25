В Мурманске автобус 3Т поменяет свой маршрут

СЕГОДНЯ 12:42 2019-03-25T12:42:42+03:00

Микроавтобус мурманской компании-перевозчика изменил свой маршрут. И теперь будет все чаще появляться на одной из самых длинных улиц больничного городка - улице Радищева. Фото: Людмила ШЕКА

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Следственный изолятор, колючая проволока, мрачные бетонные заборы и с десяток похоронных контор... Не очень-то веселый квартал. Жители Мурманска часто шутят, что прогулка на улице Радищева напоминает им о бренности жизни. Как бы там ни было, здесь живет и работает множество северян. И уж, конечно, многие из них нуждаются в общественном транспорте, который появляется в этом квартале не так часто, как хотелось бы. Компания-перевозчик собирается исправить данный недостаток.

В Мурманске маршрут автобуса 3Т продлили до улицы Радищева.

- Новый путь следования маршрута: прямое направление ул. Фролова - ул. Чехова - ул. Павлова - пр. Кирова - пр. Ленина - ул. Марата - ул. Шмидта - ул. Книповича - ул. Радищева; обратное направление ул. Радищева - ул. Книповича - ул. Шмидта - пр. Кирова - ул. Павлова - ул. Радищева - ул. Полухина - ул. Фролова, - сообщает АО «Электротранспорт» на своем официальном сайте.

Вопреки мрачноватой атмосфере, которая царит на Радищева, новое расписание вступает в силу аккурат в День смеха. Так, автобус 3Т будет ходить по новому маршруту - начиная с 1 апреля 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU