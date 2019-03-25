Во "ВКонтакте" заблокировали мурманскую группу, волонтеры которой помогали одиноким старикам

СЕГОДНЯ 12:21 2019-03-25T12:21:28+03:00

Мурманские волонтеры помогали одиноким старикам. Но не всем такая забота пришлась по нраву. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

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Социальная сеть "ВКонтакте" регулярно проверяет различные группы, которые помогают людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. А все из-за мошенников, которые каждый день создают фальшивые посты о больных детях, разбившихся в аварии, пострадавших на пожаре...

Если есть подозрение, что группа ведет странные сборы денег, то ее блокируют. К сожалению, под это правило попадают и волонтеры, которые помогают не конкретным людям, пытающимся попасть на лечение за границу, а сразу многим. Так, в свое время чуть не закрыли мурманскую группу, помогавшую разбившимся землякам в аварии в Финляндии.

Тогда удалось спасти труд волонтеров, а вот сообщество "Чужих стариков не бывает" оказалось на линии огня. В ней было почти 5,5 тысяч подписчиков.

- Пять лет работы техподдержка перечеркнула, благодаря нелепым жалобам от злых людей. В группе наглядно было видно, кому и как мы помогаем. Все чеки и отчеты всегда предоставлялись в постах. Но это не остановило техподдержку, и она заблокировала нашу группу, - рассказала одна из волонтеров Кристина Трегубова.

Несмотря на закрытие группы, волонтеры не сдаются - они создали новую. Правда, больше не будут вести в ней денежные сборы.

Напомним, одним из видов помощи этой группы был сбор вещей. Для одиноких бабушек и дедушек мурманчане передавали одежду, постельное белье, продукты, средства гигиены. А также сладости, открытки и милые сувениры, которые могут поднять настроение старикам, чувствующим себя потерянными.

ИСТОЧНИК KP.RU