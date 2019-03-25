В Мурманске водитель стрелял по машине, на которой пытался уехать обидевший его мужчина

СЕГОДНЯ 11:16 2019-03-25T11:16:28+03:00

Изменить размер текста: A A

Мало кто из водителей спокойно отреагирует, если его подрезали, или заняли прямо перед носом парковочное место, создали аварийную ситуацию. Но некоторые не только ругнутся, но еще и применят физическую силу. Так сделал водитель Toyota Land Cruiser. Утром 26 сентября 2018 года он ехал по делам, когда у дома №11 на улице Шмидта чуть не попал в ДТП. В этом он обвинил водителя грузовой ГАЗели.

Мужчина вспыхнул, как сухой порох, и решил наказать оппонента. Он вышел из своей иномарки, стал обкладывать обидчика трехэтажным. Но и этого ему показалось мало.

- Далее он, нарушая ПДД, преградил проезд ГАЗели. Снова вышел и повалил второго водителя на землю, - рассказали подробности конфликта в прокуратуре Мурманской области. - А затем достал пистолет ХОРХЕ. И несмотря на то, что рядом были жилые дома и тротуар, по которому шли пешеходы, не менее трех раз выстрелил в сторону водительской двери ГАЗели, на которой потерпевший пытался покинуть место происшествия.

К слову, пистолетом дебошир владел на законных основаниях. Но все остальное ему простить правоохранительные органы не смогли. Вспыльчивого мужчину задержали. Против него возбудили уголовное дело по статье "Грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, совершенное с применение оружия".

Сейчас материалы данного дела переданы для рассмотрения в суд. Хулигана ждет до 5 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU