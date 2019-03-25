В Мурманске эвакуировали железнодорожный вокзал

СЕГОДНЯ 10:44 2019-03-25T11:03:53+03:00

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Пока новый врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис ставил задачи перед чиновниками, экстренные службы столицы Заполярья были подняты по тревоге. Еще бы! ЧП произошло в здании железнодорожного вокзала.

- Информация о том, что на стратегически важном объекте, сработала пожарная сигнализация, поступила в 9.07. На место подоспели пожарные расчеты и, спустя 5 минут был дан отбой - тревога оказалась ложной, - сообщили в пресс-службе МЧС по Мурманской области.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="1280" src="https://www.murmansk.kp.ru/video/embed/699088" frameborder="0"></iframe> На железнодорожном вокзале Мурманске эвакуация.Видео: vk.com/murmanskgroup

Судя по видео, люди взяли свои вещи и спокойно направились к выходу. Никакой паники не было. Правда, сколько именно людей эвакуировали из здания вокзала, в спасательном ведомстве такой информацией не располагают.

Напомним, не так давно пожарные учения прошли в областном художественном музее. Тогда к объекту культуры выдвинулись три пожарных расчета.

ИСТОЧНИК KP.RU