Мурманский океанариум заплатил штраф в 10 тысяч рублей из-за Семеновского озера

СЕГОДНЯ 11:38 2019-03-25T11:38:57+03:00

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Полноценного зоопарка в Заполярье «не завезли», но зато есть неплохая замена. Тюлени, моржи и другие морские млекопитающие постоянно радуют северян выступлениями. Свои трюки эти удивительные животные показывают под крышей мурманского океанариума, который находится на побережье Семеновского озера. Это, на минуточку, единственная подобная организация за полярным кругом.

К сожалению, предприятие не всегда функционирует гладко. Недавно контролирующие органы поделились своими наблюдениями о нарушениях в его работе. Вот что показали результаты проверки, проведенной в отношении акционерного общества «Арктиксервис - Мурманский океанариум».

- Общество осуществляет сброс сточных вод по выпуску №1 в водный объект - озеро Семеновское без надлежаще оформленного решения о предоставлении водного объекта в пользование для сброса сточных вод, - сообщает пресс-служба прокуратуры Мурманской области.

В итоге мурманский океанариум наказали рублем. Сумма штрафа, впрочем, оказалась небольшой: 10 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU