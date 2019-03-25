2019-03-25T10:18:26+03:00
Происшествия

Под Кандалакшей спасли четырех школьников, заблудившихся рядом с ущельем

Ребята разожгли костер и ждали взрослых
Мария ПАШЕНКОВА
Поделиться:
Четверо школьников из Кандалакши пошли кататься на ватрушках и заблудились.Четверо школьников из Кандалакши пошли кататься на ватрушках и заблудились.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Изменить размер текста:

На этих выходных многие северяне радовались снегу - возможно, это последний шанс покататься на лыжах и с горок, пока весна не вступила в свои права в Мурманской области. Вот и четыре школьника (двое 15-летних, а также 14-летний и 12-летний подростки) - решили в воскресенье, 24 марта, прокатиться на ватрушках. Пошли покататься в пригороде Кандалакши и заблудились.

- Там, где они шли, было много следов от снегоходов и лыжников. Подростки спрашивали путь у проезжавших мимо людей, но все их направляли в разные стороны. Поэтому они не могли выйти. Тогда школьники приняли решение позвонить в 112. Пока они ждали спасение, развели костер, - рассказали "КП" в Кандалакшском отряде аварийно-спасательной службы.

Заблудившихся мальчиков нашли спустя час после звонка в районе ущелья у горы Железной. С ними было все в порядке, и ребят передали родителям.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Кировске нужен дом слепому 7-летнему псу
В Мурманске автобус 3Т поменяет свой маршрут
Во "ВКонтакте" заблокировали мурманскую группу, волонтеры которой помогали одиноким старикам
«Добрый обед» дошел до Мончегорска: уже месяц в городе развозят горячую еду бедным семьям
Мурманский океанариум заплатил штраф в 10 тысяч рублей из-за Семеновского озера
В Мурманске водитель стрелял по машине, на которой пытался уехать обидевший его мужчина
В Мурманске эвакуировали железнодорожный вокзал
У Кильдинского поста столкнулись фура и Lexus, в котором ехала семья с двумя детьми
Врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис прогулялся по Мурманску без охраны, чтобы поговорить с жителями
Самолет, летевший в Мурманск из московского Домодедово, вернули обратно из-за поломки
В Мурманске торжественно открыли 85-й Праздник Севера
Прогноз погоды на 24 марта: в Мурманской области снова снежно и ветрено
Врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис заинтересовался горевшим лагерем "Гандвиг"
В сети появилось видео перехвата разведчика США над Баренцевым морем
Дорогу Кола-Серебрянские ГЭС перекрыли из-за метели
На месте будущего центра крупнотонажных сооружений в Белокаменке появились жилые дома
У сбитого поездом под Кандалакшей щенка раздроблена верхняя челюсть, но травма не смертельная