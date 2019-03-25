Под Кандалакшей спасли четырех школьников, заблудившихся рядом с ущельем

СЕГОДНЯ 10:18 2019-03-25T10:18:26+03:00

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На этих выходных многие северяне радовались снегу - возможно, это последний шанс покататься на лыжах и с горок, пока весна не вступила в свои права в Мурманской области. Вот и четыре школьника (двое 15-летних, а также 14-летний и 12-летний подростки) - решили в воскресенье, 24 марта, прокатиться на ватрушках. Пошли покататься в пригороде Кандалакши и заблудились.

- Там, где они шли, было много следов от снегоходов и лыжников. Подростки спрашивали путь у проезжавших мимо людей, но все их направляли в разные стороны. Поэтому они не могли выйти. Тогда школьники приняли решение позвонить в 112. Пока они ждали спасение, развели костер, - рассказали "КП" в Кандалакшском отряде аварийно-спасательной службы.

Заблудившихся мальчиков нашли спустя час после звонка в районе ущелья у горы Железной. С ними было все в порядке, и ребят передали родителям.

ИСТОЧНИК KP.RU