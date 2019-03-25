У Кильдинского поста столкнулись фура и Lexus, в котором ехала семья с двумя детьми
Эту суббота, 23 марта, стала испытанием для северян. Напомним, циклон Karsten принес в регион сильный ветер и снегопад. Причем такой, что даже закрыли дорогу на Териберку.
Впрочем, на других дорогах, пусть и открытых, было не легче. Так, в восьмом часу вечера 23 марта у Кильдинского поста произошла серьезная авария. Здесь столкнулись фура и Lexus. По предварительным данным, большегруз повело. Водитель иномарки пытался избежать столкновения, прижался к обочине.
- Ехал первым перед Lexus, фуру начало складывать, чуть в меня не въехала - успел проскочить. Lexus повезло меньше в машине ехали девушка, два ребенка и мужчина за рулем. С девушкой и детьми все в порядке, мужчину зажало в салоне, - рассказал в группе "Мурманск ДТП ЧП" один из очевидцев аварии Николай Никитин.
Позже стали известные и другие подробности.
- Я с детьми в порядке, мы не пострадали. Муж в тяжелом состоянии в реанимации, - рассказала женщина, которая ехала в Lexus.
Из-за столкновения образовалась большая пробка - фура перегородила обе полосы. Поэтому машины застряли до позднего вечера - дорогу открыли только около 22.00. Сотрудники ГИБДД пропускали только медиков и рейсовые автобусы.
У Кильдинского поста столкнулись Lexus и фура.
ИСТОЧНИК KP.RU