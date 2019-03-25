У Кильдинского поста столкнулись фура и Lexus, в котором ехала семья с двумя детьми

СЕГОДНЯ 09:31 2019-03-25T09:31:37+03:00

Фуру сложило пополам и она перегородила всю дорогу. Фото: vk.com/murmansk_dtp

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Эту суббота, 23 марта, стала испытанием для северян. Напомним, циклон Karsten принес в регион сильный ветер и снегопад. Причем такой, что даже закрыли дорогу на Териберку.

Впрочем, на других дорогах, пусть и открытых, было не легче. Так, в восьмом часу вечера 23 марта у Кильдинского поста произошла серьезная авария. Здесь столкнулись фура и Lexus. По предварительным данным, большегруз повело. Водитель иномарки пытался избежать столкновения, прижался к обочине.

- Ехал первым перед Lexus, фуру начало складывать, чуть в меня не въехала - успел проскочить. Lexus повезло меньше в машине ехали девушка, два ребенка и мужчина за рулем. С девушкой и детьми все в порядке, мужчину зажало в салоне, - рассказал в группе "Мурманск ДТП ЧП" один из очевидцев аварии Николай Никитин.

Позже стали известные и другие подробности.

- Я с детьми в порядке, мы не пострадали. Муж в тяжелом состоянии в реанимации, - рассказала женщина, которая ехала в Lexus.

Из-за столкновения образовалась большая пробка - фура перегородила обе полосы. Поэтому машины застряли до позднего вечера - дорогу открыли только около 22.00. Сотрудники ГИБДД пропускали только медиков и рейсовые автобусы.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1024" height="576" src="https://www.murmansk.kp.ru/video/embed/699054" frameborder="0"></iframe> У Кильдинского поста столкнулись Lexus и фура.

ИСТОЧНИК KP.RU