2019-03-24T15:57:13+03:00
Происшествия

Самолет, летевший в Мурманск из московского Домодедово, вернули обратно из-за поломки

Предварительно, Boeing 737 подвела «высотная система»
Анна СТЕПАНОВА
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Пассажирский самолет Boeing 737 авиакомпании NordStar в аэропорту Домодедово [снимок носит иллюстративный характер].Пассажирский самолет Boeing 737 авиакомпании NordStar в аэропорту Домодедово [снимок носит иллюстративный характер].Фото: Михаил ФРОЛОВ
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После трагедии в Эфиопии, когда крушение борта компании «Ethiopian Airlines» унесло жизни 157 человек, к самолетам Boeing 737 Max приковано особенно пристальное внимание. Сегодня утром стало известно, что рейс 5Н517 «Нордавии», вылетевший из московского Домодедово в 10.35, не смог приземлиться в Мурманске согласно расписанию.

– Рейс «Москва - Мурманск» после вылета из столицы возвращается обратно в аэропорт отправления из-за отказа «высотной системы». Угрозы безопасности пассажиров и экипажа нет, – сообщает сотрудник мурманского аэропорта в своем блоге.

Согласно данным сервиса Flightradar24, долгое время Boeing 737 кружил над Тверской и Ярославской областями, после чего все-таки вернулся в Москву. Посадка в Домодедово прошла в штатном режиме около 12.30.

Flightradar24. Фото: скриншот ММК.

Flightradar24. Фото: скриншот ММК.

В скором времени пассажирам предоставят резервный борт, который в итоге и доставит их в столицу Заполярья.

Напомним, среди жертв крушения в Эфиопии есть россияне. МИД официально подтвердил смерть троих туристов из нашей страны: супругов Александра и Александры Поляковых живших в Москве, а также тандем-инструктора Сергея Вяликова из Твери.

ИСТОЧНИК KP.RU

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