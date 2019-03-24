В Мурманске торжественно открыли 85-й Праздник Севера

СЕГОДНЯ 11:53 2019-03-24T18:34:09+03:00

Изменить размер текста: A A

Юбилейный 85-й Праздник Севера и 59-й Праздник Севера учащихся открыты! Впервые за историю Полярной Олимпиады торжественная церемония прошла не под морозным небом, а в стенах мурманского Ледового дворца. Концерт 23 марта начался в 17.00 на главной арене, а за час до него на двух этажах спорткомплекса заработали развлекательные площадки - селфишная, аквагрим, веселые старты, мастер-классы и не только.

– На трибунах во время открытия практически не было свободных мест! Перед собравшимися сотни юных спортсменов и представителей творческих коллективов показали на льду номера и радовали публику мастерством и талантом. Предварял концерт вынос флагов соревнований лучшими спортсменами Заполярья, – сообщили «КП» в спорткомитете региона.

По ледовой арене пронесли флаги 13 стран-участниц юбилейного Праздника Севера. Фото: Надежда Пархоменко.

Чести зажечь огонь Праздника Севера был удостоен бронзовый призер олимпийских игр по лыжным гонкам Алексей Петухов. Среди почетных гостей мероприятия также присутствовал полпред президента в СЗФО Александр Гуцан, который накануне представил правительству Мурманской области врио губернатора Андрея Чибиса.

– Полярная Олимпиада - это 12 видов спорта, от биатлона до соревнований среди «моржей». В этом году в Мурманск приехало более 8 тысяч спортсменов из 13 стран, будет разыгран 321 комплект медалей. Пусть победят сильнейшие, но я буду болеть за мурманских спортсменов, – написал после церемонии в своем Facebook Андрей Владимирович.

Церемония закрытия Праздника Севера состоится 31 марта. Фото: правительство Мурманской области.

Завершилась она товарищеским хоккейным матчем между нашей командой «Ледокол» и гостями из Санкт-Петербурга «Черными медведями». В результате мурманчане одержали победу.

ИСТОЧНИК KP.RU