2019-03-24T12:16:04+03:00
Происшествия

Прогноз погоды на 24 марта: в Мурманской области снова снежно и ветрено

С 9 утра дорога на Териберку открыта
Светлана УФИМЦЕВА
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Суббота для мурманчан выдалась ветреной и снежной.Суббота для мурманчан выдалась ветреной и снежной.Фото: Анна КРЮКОВА
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Суббота стала непростой для водителей Мурманской области и работников дорожной службы. Из-за непогоды с 14.30 пришлось закрыть проезд по трассе регионального значения «Кола - Серебрянские ГЭС» с 32 километра. Таким образом, от большой земли оказались отрезаны Туманный и Териберка.

По информации Мурманскавтодора, ограничения, вызванные усилением ветра и мокрым снегом, были сняты только сегодня утром, начиная с 9.00. Однако расслабляться еще рано:

– 24 марта погода значительно не улучшится, в регионе будет облачно с прояснениями. Местами пройдет мокрый снег, ветер - юго-западный умеренный, – сообщают в гидрометцентре. – Сохраниться ухудшение состояния дорог.

Преобладающая температура воздуха в дневные часы составит от -2 до +3°. Отметим также, что сегодня около 8.10 специалисты сняли режим высокой лавинной опасности в очаге № 17 (юго-западный склон горы Юкспорр).

ИСТОЧНИК KP.RU

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