Дорогу Кола-Серебрянские ГЭС перекрыли из-за метели

СЕГОДНЯ 18:47 2019-03-23T18:47:56+03:00

На Териберку пока не проехать - виновата в этом метель. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

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С раннего утра субботы, 23 марта, в Мурманской области бушует циклон. Он принес сильный ветер в порывах до 24 м/с и метель.

Автолюбители гадали, какую дорогу в области перекроют первой. Особенно сильно непогода разгулялась в центре Кольского полуострова и на юге. Однако первым для водителей оказался закрыт север.

- С 14.30 по погодным условиям (снег, метель, сильный ветер) закрыт проезд по автодороге Кола-Серебрянские ГЭС с 32 километра до поселка Туманный, автоподъезд к Териберка до улучшения погодных условий, - сообщает "Мурманскавтодор".

Ожидается, что и в воскресенье, 24 марта, в области сохранится снегопад. Поэтому пока неизвестно, когда можно будет попасть в село.

Ранее водители, которые утром рискнули поехать в Териберку, застряли на дорогу. И им пришлось вооружиться лопатами, чтобы проложить себе путь.

ИСТОЧНИК KP.RU