В сети появилось видео перехвата разведчика США над Баренцевым морем

СЕГОДНЯ 19:14 2019-03-23T19:14:30+03:00

Пока американский самолет-разведчик летел над Баренцевым морем, наши летчики дали ему понять, что увидели гостей. Фото: скриншот видео

Изменить размер текста: A A

Не так уж редко над Баренцевым морем замечают американские самолеты разведки. Они летают рядом с российской границей с завидной постоянностью.

На днях в на странице в "Твиттере" Ivan O'Gilvi появилось видео перехвата самолета-разведчика RC-135 River Joint над Баренцевым морем. Сняли его наши летчики из кабины МиГ-31 ВКС России. Наш самолет был поднят в воздух, как только 20 марта наземные системы ПВО засекли незваного гостя.

- Российский истребитель приблизился к гостю, дал ему понять, что он не одинок и находится под контролем, а пилот МиГа снял короткое видео. Судя по надписям на киле, River Joint принадлежит к 55 авиакрылу ВВС США, базирующемуся на авиабазе Оффут в Небраске, - пишет "Российская газета".

Напомним, на днях самолет разведчик ВВС США был замечен к югу от берегов Крыма. А в конце января российский Су-27 перехватил шведское воздушное судно над Балтикой.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="360" src="https://www.murmansk.kp.ru/video/embed/698919" frameborder="0"></iframe> Сопровождение американского самолета-разведчика RC-135 River Joint над Баренцевым морем.Автор: twitter.com/o_gilvi

ИСТОЧНИК KP.RU