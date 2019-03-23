В сети появилось видео перехвата разведчика США над Баренцевым морем
Не так уж редко над Баренцевым морем замечают американские самолеты разведки. Они летают рядом с российской границей с завидной постоянностью.
На днях в на странице в "Твиттере" Ivan O'Gilvi появилось видео перехвата самолета-разведчика RC-135 River Joint над Баренцевым морем. Сняли его наши летчики из кабины МиГ-31 ВКС России. Наш самолет был поднят в воздух, как только 20 марта наземные системы ПВО засекли незваного гостя.
- Российский истребитель приблизился к гостю, дал ему понять, что он не одинок и находится под контролем, а пилот МиГа снял короткое видео. Судя по надписям на киле, River Joint принадлежит к 55 авиакрылу ВВС США, базирующемуся на авиабазе Оффут в Небраске, - пишет "Российская газета".
Напомним, на днях самолет разведчик ВВС США был замечен к югу от берегов Крыма. А в конце января российский Су-27 перехватил шведское воздушное судно над Балтикой.
Сопровождение американского самолета-разведчика RC-135 River Joint над Баренцевым морем.Автор: twitter.com/o_gilvi
ИСТОЧНИК KP.RU