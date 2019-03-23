2019-03-23T19:14:30+03:00
Политика

В сети появилось видео перехвата разведчика США над Баренцевым морем

Американский самолета RC-135 River Joint летел вместе с МиГ-31 [видео]
Мария ПАШЕНКОВА
Поделиться:
Пока американский самолет-разведчик летел над Баренцевым морем, наши летчики дали ему понять, что увидели гостей. Фото: скриншот видеоПока американский самолет-разведчик летел над Баренцевым морем, наши летчики дали ему понять, что увидели гостей. Фото: скриншот видео
Изменить размер текста:

Не так уж редко над Баренцевым морем замечают американские самолеты разведки. Они летают рядом с российской границей с завидной постоянностью.

На днях в на странице в "Твиттере" Ivan O'Gilvi появилось видео перехвата самолета-разведчика RC-135 River Joint над Баренцевым морем. Сняли его наши летчики из кабины МиГ-31 ВКС России. Наш самолет был поднят в воздух, как только 20 марта наземные системы ПВО засекли незваного гостя.

- Российский истребитель приблизился к гостю, дал ему понять, что он не одинок и находится под контролем, а пилот МиГа снял короткое видео. Судя по надписям на киле, River Joint принадлежит к 55 авиакрылу ВВС США, базирующемуся на авиабазе Оффут в Небраске, - пишет "Российская газета".

Напомним, на днях самолет разведчик ВВС США был замечен к югу от берегов Крыма. А в конце января российский Су-27 перехватил шведское воздушное судно над Балтикой.

Сопровождение американского самолета-разведчика RC-135 River Joint над Баренцевым морем.Автор: twitter.com/o_gilvi

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис заинтересовался горевшим лагерем "Гандвиг"
Дорогу Кола-Серебрянские ГЭС перекрыли из-за метели
На месте будущего центра крупнотонажных сооружений в Белокаменке появились жилые дома
У сбитого поездом под Кандалакшей щенка раздроблена верхняя челюсть, но травма не смертельная
В Мурманской области горел оздоровительно-образовательный лагерь "Гандвиг"
В Мурманске кота Пашу выкинули в мусоропровод
Андрей Чибис рассказал о первых делах в качестве врио губернатора Мурманской области
В Мурманской области ожидается ветер до 24 м/с и сильная метель
Чувство юмора: мурманчане поехали на фестиваль Stand Up в Москве
Житель Мурманска заработал уголовное дело, «продав» персонажа компьютерной игры
В Мурманской области ищут северян, похожих на Ивана Охлобыстина, Михаила Пореченкова и Екатерину Шпицу
Жительница Североморска убила своего мужчину ударом в бедро
Пострадавший в страшном пожаре дом на улице Володарского отремонтируют
Олег Минин о программе «Арктический доктор»: «Это все равно, что наполнять ванну, не заткнув слив»
В Мончегорске мужчина, не плативший алименты, прятался у матери-пенсионерки
В Туломе пассажир автобуса поднял по тревоге спецслужбы своим рюкзаком
С горы Кукисвумчорр спасли туриста со сломанной ногой
Мурманская фирма, которая работает с радиацией, загрязнила реку Роста
Андрея Чибиса правительству Мурманской области представит полпред президента Александр Гуцан
В Апатитах мужчина из-за ревности чуть не убил соперника спиннером
Проверка слуха: в центре Мурманска с дома после капремонта упал балкон
Попытка №2: Кандалакша намерена выиграть грант в 80 миллионов рублей на благоустройство набережной реки Нива
В Мурманске человека увезли в реанимацию после пожара на улице Радищева
По Мурманску через железнодорожные переезды катался эвакуатор с разбитым авто