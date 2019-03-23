У сбитого поездом под Кандалакшей щенка раздроблена верхняя челюсть, но травма не смертельная

СЕГОДНЯ 14:36 2019-03-23T14:36:20+03:00

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Крохотный человеческий детеныш, появившейся на свет полтора месяца назад в районе станции Ручьи-Карельские под Кандалакшей, родился под счастливой звездой. Напомним, пять дней назад на станции под поезд попал щенок.

- Одного щенка переехало пополам, а этого зацепило. Спустя двое суток только смог отвезти его в ветеринарную клинику: у щенка раздроблена верхняя челюсть, - рассказал очевидец и спаситель малышки Евгений Смирнов.

Рано утром 22 марта кроху доставили в Мурманск – до областного центра ее подкинул молодой человек, который по работе мотается по Заполярью.

- Мы уже показали беднягу главному врачу одной из клиник города. На теле нашей новой подопечной нет живого места: она вся во власоедах и ранах на коже от них. Пришлось ее побрить и обработать от паразитов. Рентген показал перелом носовой кости раздробление части верхней челюсти. От еды и воды щенок пока отказывается – оно и понятно: из-за травмы все попадает в носовой проход, - рассказывает руководитель группы «Подари шанс» - Поддержка бездомных животных» Юлия Рекало.

Травмы у крохи серьезные, но не смертельные. В ближайшее время малышку прооперируют, а пока хирург и ортопед решают, как лучше восстановить мордочку бедняги. Однако помочь щенку, выжившему в столкновении с железнодорожным составом, может каждый, переведя посильную сумму на карту Юлии Рекало 5469 4100 1207 8790, которая привязана к номеру телефона 8-964-683-01-30 с пометкой «Щенку из Кандалакши». Деньги пойдут на оплату операции и дальнейшее восстановление крохи.

ИСТОЧНИК KP.RU