Андрей Чибис рассказал о первых делах в качестве врио губернатора Мурманской области
23 марта состоится первая встреча врио губернатора Мурманской области Андрея Чибиса с правительством региона. Напомним, он был назначен на должность губернатора указом президента от 21 марта. До этого Андрей Владимирович работал заместителем министра ЖКХ.
В "белом" доме Мурманской области его представит полпред в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан.
А пока Андрей Чибис не только готовился к перелету в Мурманск, но и занимался своими первыми делами в новом статусе.
- Селекторное совещание под председательством первого Вице-премьера Антона Германовича Силуанова и заседание Совета при полномочном представителе Президента в Северо-Западном федеральном округе Александре Владимировиче Гуцане. С Полпредом Президента провели отдельную встречу, обсудили планы и первоочередные шаги. Завтра с утра - рейс в Мурманск, начнем знакомство с командой и практическую работу, - написал Андрей Чибис в своем Facebook.
Ожидается, что к активной работе врио губернатора приступит уже с понедельника.
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