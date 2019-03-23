Андрей Чибис рассказал о первых делах в качестве врио губернатора Мурманской области

СЕГОДНЯ 07:47 2019-03-23T07:47:27+03:00

Новый глава региона в субботу, 23 марта, прилетит на Кольский полуостров

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23 марта состоится первая встреча врио губернатора Мурманской области Андрея Чибиса с правительством региона. Напомним, он был назначен на должность губернатора указом президента от 21 марта. До этого Андрей Владимирович работал заместителем министра ЖКХ.

В "белом" доме Мурманской области его представит полпред в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан.

А пока Андрей Чибис не только готовился к перелету в Мурманск, но и занимался своими первыми делами в новом статусе.

- Селекторное совещание под председательством первого Вице-премьера Антона Германовича Силуанова и заседание Совета при полномочном представителе Президента в Северо-Западном федеральном округе Александре Владимировиче Гуцане. С Полпредом Президента провели отдельную встречу, обсудили планы и первоочередные шаги. Завтра с утра - рейс в Мурманск, начнем знакомство с командой и практическую работу, - написал Андрей Чибис в своем Facebook.

Ожидается, что к активной работе врио губернатора приступит уже с понедельника.

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ИСТОЧНИК KP.RU