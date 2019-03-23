В Мурманской области ожидается ветер до 24 м/с и сильная метель

СЕГОДНЯ 01:28 2019-03-23T01:28:08+03:00

Активнее всего посыпать снегом будет в центре и на юге Кольского полуострова

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Этот март в Мурманской области пока не радует весенней погодой. Скорее, ведет себя как очень зимний месяц, испытывая северян на прочность морозами, снегопадами и всеми последствиями циклонов.

Вот и эти выходные могут стать "не летными". Ведь синоптики прогнозируют очередное ухудшение погоды.

- 23 марта в период 2-6 часов по Мурманской области ожидается усиление южного, юго-западного ветра в порывах 20-24 м/с. Снег на западе области, местами сильный при видимости 500-1000 метров, метель. По информации Мурманского управления по гидрометеорологии и мониторогингу окружающей среды, такая погода сохраниться до 14-17 часов, - уточнили в МЧС.

А принесет нам непогоду атлантический циклон Karsten. Причем в субботу он будет бушевать, а в воскресенье уходить, посыпая за собой область снегом.

- В Мурманск осадки придут в районе 5-6 утра субботы, но будут не такими интенсивными, как в центре и на юге области. За сутки в городе может выпасть в районе 5 мм (за этот март мы переживали уже два дня с осадками более 10 мм). А вот по области может и более 10 мм (особенно в горах, походы, поездки на снегоходах и внетрассовое катание строго не рекомендуется), - пишет паблик "Погода в Мурманске".

ИСТОЧНИК KP.RU