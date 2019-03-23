В Мурманске кота Пашу выкинули в мусоропровод

СЕГОДНЯ 12:18 2019-03-23T12:18:45+03:00

Посмотрите в янтарные глаза Паши. Может, именно вы станете его новым другом? Фото: приют для бездомных животных в Мурманске

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Не редкая для Мурманска жестокость - кошек и собак выкидывают в мусоропровод. Например, в 2012 году мальчику пришлось лезть в зловонное отверстие, чтобы вытащить оттуда новорожденных щенков. Уже в январе этого года история повторилась, только живодер выкинул уже бездыханное тельце малыша.

А вот на днях из мусоропровода девятиэтажки на улице Гагарина спасли кота Пашу. Оказалось, что его выкинула семья маргиналов. Мурлыка смог выбраться сам. А нашли его плачущим уже на улице между домами.

- Сейчас разговаривали с женщиной, временно придержавшей. Говорит, до чего же красивый, глаза янтарные. Ласковый. Своих кошек отправила на кухню, а с Пашей, так его назвали, лежат и смотрят телек, и он поет ей песни, - рассказывают зооволонтеры приюта для бездомных животных в Мурманске.

Паше примерно два года, он молодой и игривый котик. Сейчас он ищет дом и хозяев, которые не будут с ним обращаться, как с мусором.

ИСТОЧНИК KP.RU