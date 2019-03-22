2019-03-22T19:17:03+03:00
Общество

Чувство юмора: мурманчане поехали на фестиваль Stand Up в Москве

В этом году в столице шутили 10 северян
Мария ПАШЕНКОВА
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В этом году 10 юмористов из Мурманской области поехали покорять столицу. Фото: vk.com/standup51В этом году 10 юмористов из Мурманской области поехали покорять столицу. Фото: vk.com/standup51
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Уже не первый год в Москве проходит фестиваль Stand Up. Это еще один путь для тех, кто гордится своим чувством юмора, попасть на экран. Например, в передачу "Открытый микрофон" на ТНТ. В этот раз с 17 по 19 марта юмористы и шутники - без малого 805 человек - собрались в столице.

- Мурманск на фестивале представляли Дмитрий Амелькин, Евгений Мартынов, Василина Урнышева, Иван Политов, Денис Ушаков, Ваня Чистяков, Лена Богомолова, Катя Фомина и Владимир Маринин, который уехал из Мурманска, но все же представлял наш город, а также Надежда Кузякина, - рассказал руководитель Stand Up-движения в Мурманске Дмитрий Амелькин.

О результатах выступления северян говорить пока нельзя - этого требуют на телеканале ТНТ, куда попадут лучшие из лучших комиков. Напомним, в прошлом году сразу два мурманчанина - Евгения Холод и Дмитрий Гладченко - прошли в передачу "Открытый микрофон".

ИСТОЧНИК KP.RU

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