Жительница Североморска убила своего мужчину ударом в бедро

СЕГОДНЯ 17:48 2019-03-22T17:48:21+03:00

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Бутылка часто доводит до беды жителей Мурманской области. Количество бытовых преступлений на почве алкоголя и так уже просто зашкаливает. К сожалению, на днях этот драматичный список пополнился. Во флотской столице 49-летняя женщина совершила убийство во время застолья. Жертвой стал ее же собственный 47-летний мужчина.

- В ночь с 15 на 16 марта 2019 года жительница города Североморска и ее сожитель распивали спиртные напитки в квартире на улице Гвардейской. В ходе возникшей между ними ссоры, обвиняемая ударила потерпевшего ножом в ногу, - поведали в пресс-службе следственного комитета по Мурманской области.

Причиной для агрессивного выпада послужила даже не столько ссора, сколько горькая обида, давно уже тлевшая внутри северянки. Ранее сожитель уже неоднократно распускал руки и оскорблял свою «даму сердца» на почве ревности. На сей раз северянка не сдержалась - дала сдачи.

При всем при том, женщина явно не желала смерти своему гражданскому супругу. Произошло это случайно: лезвие ножа задело крупные кровеносные сосуды, в результате чего потерпевший быстро истек кровью. «Скорая» (ее, кстати, вызвала сама виновница) не успела помочь раненому. Мужчина скончался.

Возбуждено уголовное дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть по неосторожности. Наказание по данной статье полагается ровно такое же, как и за обычное убийство - до 15-ти лет колонии.

ИСТОЧНИК KP.RU