2019-03-22T17:34:38+03:00
Общество

Пострадавший в страшном пожаре дом на улице Володарского отремонтируют

Глава администрации Мурманска Андрей Сысоев подписал соответствующий документ
Ника СВЕТЛОВА
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Несколько сгоревших этажей и восемь квартир в доме №10 на улице Володарского решили отремонтировать.Несколько сгоревших этажей и восемь квартир в доме №10 на улице Володарского решили отремонтировать.Фото: Екатерина КОНОТОП
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Дом №10 на улице Володарского в Мурманске 8 февраля 2018 года был охвачен огнем. Жильцы выбегали на улицу в тапочках и халатах: здание старое, времени спасать вещи или одеваться не было. Из пожара спасли девять человек, одна женщина позже скончалась в больнице. Уже больше года пострадавшие семьи живут у родственников и в маневренном фонде, а окна их квартир наглухо заколочены.

Однако специальная комиссия признала дом пригодным для восстановления. А 20 марта документ, который открывает путь к большим работам, подписал глава администрации Мурманска Андрей Сысоев.

- Признать помещения, расположенные по адресу: улица Володарского, 10, квартиры 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, подлежащими капитальному ремонту с целью приведения утраченных в процессе эксплуатации характеристик жилых помещений, - говорится в постановлении.

При этом срок начала и окончания работ еще не обозначен.

ИСТОЧНИК KP.RU

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