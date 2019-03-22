С горы Кукисвумчорр спасли туриста со сломанной ногой
Хибины – как и любые горы не слишком гостеприимны и не терпят безответственности. Пока неизвестно, при каких обстоятельствах случилось очередное ЧП, но эвакуировать незадачливого туриста пришлось уже спасателям.
- В 22:08 20 марта поступило сообщение о том, что при прохождении перевала на горном массиве Кукисвумчорр мужчина сломал ногу, - рассказывают в поисково-спасательном подразделении «Кировск». – Наши сотрудники разыскали терпящего бедствие туриста, оказали ему помощь и эвакуировали из Хибин. В 00:40 21 марта пострадавшего доставили в больницу. Его жизни ничего не угрожает.
К слову, кировским спасателям далеко не первый раз приходят на помощь незадачливым туристам. Так, например, в мае 2018-го им пришлось несколько часов искать в районе перевала Географов женщину, оставшуюся без зрения из-за полученного солнечного ожога. А спустя месяц эвакуировать из Хибин москвичку, которая почувствовала себя плохо на высоте.
ИСТОЧНИК KP.RU