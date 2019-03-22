2019-03-22T14:42:19+03:00
Происшествия

С горы Кукисвумчорр спасли туриста со сломанной ногой

Спустя два с половиной часа мужчину уже доставили в больницу
Елена МОЛОДЦОВА
Поделиться:
Мужчину со сломанной ногой доставили в больницу. Фото: Из архива Северо-Западного РПСОМужчину со сломанной ногой доставили в больницу. Фото: Из архива Северо-Западного РПСО
Изменить размер текста:

Хибины – как и любые горы не слишком гостеприимны и не терпят безответственности. Пока неизвестно, при каких обстоятельствах случилось очередное ЧП, но эвакуировать незадачливого туриста пришлось уже спасателям.

- В 22:08 20 марта поступило сообщение о том, что при прохождении перевала на горном массиве Кукисвумчорр мужчина сломал ногу, - рассказывают в поисково-спасательном подразделении «Кировск». – Наши сотрудники разыскали терпящего бедствие туриста, оказали ему помощь и эвакуировали из Хибин. В 00:40 21 марта пострадавшего доставили в больницу. Его жизни ничего не угрожает.

К слову, кировским спасателям далеко не первый раз приходят на помощь незадачливым туристам. Так, например, в мае 2018-го им пришлось несколько часов искать в районе перевала Географов женщину, оставшуюся без зрения из-за полученного солнечного ожога. А спустя месяц эвакуировать из Хибин москвичку, которая почувствовала себя плохо на высоте.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Мурманской области ищут северян, похожих на Ивана Охлобыстина, Михаила Пореченкова и Екатерину Шпицу
Жительница Североморска убила своего мужчину ударом в бедро
Пострадавший в страшном пожаре дом на улице Володарского отремонтируют
Олег Минин о программе «Арктический доктор»: «Это все равно, что наполнять ванну, не заткнув слив»
В Мончегорске мужчина, не плативший алименты, прятался у матери-пенсионерки
В Туломе пассажир автобуса поднял по тревоге спецслужбы своим рюкзаком
Мурманская фирма, которая работает с радиацией, загрязнила реку Роста
Андрея Чибиса правительству Мурманской области представит полпред президента Александр Гуцан
В Апатитах мужчина из-за ревности чуть не убил соперника спиннером
Проверка слуха: в центре Мурманска с дома после капремонта упал балкон
Попытка №2: Кандалакша намерена выиграть грант в 80 миллионов рублей на благоустройство набережной реки Нива
В Мурманске человека увезли в реанимацию после пожара на улице Радищева
По Мурманску через железнодорожные переезды катался эвакуатор с разбитым авто