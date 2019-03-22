В Туломе пассажир автобуса поднял по тревоге спецслужбы своим рюкзаком

СЕГОДНЯ 15:17 2019-03-22T15:26:53+03:00

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В Мурманской области антитеррористические организации всегда начеку. Даже если явных признаков готовящегося злодеяния нет, они зорко следят за обстановкой. Иногда такие старания выглядят даже излишними, но уж лучше сейчас подстраховаться, чем потом плакать. В пятницу утром, 22 марта, в рейсовом автобусе №120 сделали тревожную находку,. Случилось это по прибытии на конечную остановку - в поселок Тулома.

- Кондуктор обнаружила в салоне рюкзак. По звонку к месту были стянуты экстренные службы: полиция, «Скорая», пожарные, - сообщили «КП» в единой дежурно-диспетчерской службе Кольского района.

К счастью, подозрение на террористическую угрозу не оправдалось. Конфликтная ситуация разрешилась без лишнего шума.

- Как выяснилось, рюкзак забыл в салоне один из пассажиров. Позже он вспомнил и вернулся за своим имуществом, - поведала нам глава пресс-службы УМВД по Мурманской области Анастасия Сигаева.

Будьте осторожны, дорогие земляки! Забытое в общественном транспорте имущество становится не только приманкой для воров, но и «занозой» для спецслужб.

ИСТОЧНИК KP.RU