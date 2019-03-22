2019-03-22T15:01:58+03:00
Политика

Андрея Чибиса правительству Мурманской области представит полпред президента Александр Гуцан

Первая встреча нового врио губернатора с Заполярьем состоится 23 марта
Елена МОЛОДЦОВА
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С правительством Мурманской области Андрей Чибис встретится уже 23 марта. Фото: соцсетиС правительством Мурманской области Андрей Чибис встретится уже 23 марта. Фото: соцсети
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Спустя четыре дня после того, как стало известно об отставке теперь уже экс-губернатора Мурманской области Марины Ковтун, стала известна дата, когда Заполярье встретится с новым руководством.

- В 11:30 23 марта полномочный представитель президента в Северо-западном федеральном округе Александр Гуцан представит врио губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, - сообщают в пресс-службе правительстве региона.

На встречу приглашены члены правительства Заполярья, руководители областных министерств, комитетов и инспекций, депутаты Государственной и областной Думы, члены Совета Федерации, территориальные органы федеральных органов власти, руководители органов местного самоуправления Мурманской области, руководители предприятии и представители Общественной палаты.

К исполнению своих новых обязанностям Андрей Чибис преступит в понедельник, 25 марта. Тогда же члены правительства Мурманской области могут получить к своим должностям приставку и.о.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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