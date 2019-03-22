Мурманская фирма, которая работает с радиацией, загрязнила реку Роста

СЕГОДНЯ 14:01 2019-03-22T14:01:51+03:00

В Мурманске сразу 3 предприятия загрязняли реку Роста. А одно из них даже работает с радиацией. [снимок носит иллюстративный характер] Фото: Елена КОВАЛЕНКО

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Жители областного центра зажимают нос, когда проходят мимо Варничного ручья. Сегодня он выглядит как придаток городской канализации. Он официально признан одним из самых грязных водоемов Российской Федерации. Даже не хочется вспоминать о том, что 100 лет назад это был чистейший водоем, где первые жители Мурманска ловили свежую форель.

Варничный ручей загубила индустриализация города. Такая же судьба постигла речку с саамским названием Роста на севере города. Поскольку там расположилась промзона, местные предприятия, совершенно не стесняясь, сливают свои отходы в водоем. Загрязнения копились почти полвека. Природоохранная прокуратура находит все новые и новые нарушения. Совсем недавно стало известно про очередной эпизод.

- В результате прокурорской проверки выяснилось, что предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРао» осуществляет сброс сточных вод в реку Роста. Указанное юридическое лицо не предоставило в Министерство природных ресурсов право пользования рекой Роста для сброса сточных, в том числе дренажных вод, - информирует пресс-служба прокуратуры Мурманской области.

Справедливости ради надо сказать, что «РосРао» не одиноки в своей «любви» к водоему. На сливах поймали также мусоросжигательный завод и «Центр материально-технического обеспечения Федеральной противопожарной службы». По итогам проверки завели несколько административных дел. Каждому из трех предприятий придется заплатить штраф. Также их обязали устранить выявленные нарушения.

ИСТОЧНИК KP.RU