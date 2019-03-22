В Апатитах мужчина из-за ревности чуть не убил соперника спиннером

СЕГОДНЯ 13:16 2019-03-22T13:16:42+03:00

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Казалось бы, спиннер - всего лишь молодежная игрушка, что в ней опасного? Но именно она чуть не убила мужчину.

Драма разыгралась в Апатитах на улице Космонавтов. Здесь в квартире весело проводила время за спиртным. Но в какой-то момент застолье сменило вектор настроения. 35-летний мужчина приревновал свою даму к 46-летнему приятелю.

Началась потасовка, в которой ревнивец решил использовать не кулаки и не нож, как часто бывает во время таких конфликтов. Он схватил... спиннер. Игрушкой он стал бить соперника по голове и в грудь. Удары были настолько мощными, что пострадавшего увезли на скорой почти при смерти.

- В отношении северянина возбуждено уголовное дело по признакам "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". За содеянное его может ожидать наказание до десяти лет. Подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК РФ, - пояснили в пресс-службе УМВД по Мурманской области.

К слову, в полиции о почти смертельном спиннере узнали от врачей: свидетели потасовки вызвали истекающему мужчине "скорую". А уже врачи позвонили стражам порядка с сообщением о конфликте.

ИСТОЧНИК KP.RU