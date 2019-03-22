2019-03-22T12:54:55+03:00
Общество

Проверка слуха: в центре Мурманска с дома после капремонта упал балкон

Почему конструкция оказалась на земле, объяснил подрядчик, приводивший "сталинку" в порядок
Мария ПАШЕНКОВА
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На проспекте Ленина у дома №92 нашли "упавший" балкон. Фото: vk.com/murmanskgroupНа проспекте Ленина у дома №92 нашли "упавший" балкон. Фото: vk.com/murmanskgroup
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В 2017 году в Мурманске начался ремонт "сталинок". Сердце столицы Заполярья действительно стало ярче: на улице Челюскинцев стоит теперь салатовый дом, на проспекте Ленина - фиолетовые близнецы. Казалось бы, надо радоваться. Да только мурманчане итогами капремонта не довольны. То сфотографируют облупившуюся краску, то ржавую краску, то... балкон на земле.

- Весной падают не только сосульки, с балконов на проспекте Ленина [дом №92] - целые конструкции, - написала в группе "Мурманск" анонимный автор.

Впрочем, в спор с ним сразу вступили мурманчане, которые решили, что балкон не упал, а был демонтирован. Ясность в комментариях внес даже представитель подрядчика.

- На данных домах балконы находятся в аварийном состоянии. Двутавровые балки утратили несущую способность, - пишет Александр Лукинский. - Требуется инструментальное обследование, что и произвели. Демонтированные детали (консоли) выполнены из полиэфирных смол. По результатам обследования будет разработано проектное решение и восстановлены балконы с заменой несущих конструкций. Все дефекты, вскрывшиеся за зимний период, будут исправлены по гарантии.

На новеньком после ремонта доме балконы оказались в аварийном состоянии. Фото: vk.com/murmanskgroup

На новеньком после ремонта доме балконы оказались в аварийном состоянии. Фото: vk.com/murmanskgroup

Эту версию подтвердили и в Фонде капремонта.

- 21 марта проводилось инструментальное обследование несущей способности аварийных конструкций балконов домов №№ 65, 80, 79, 92, 94, 81,83,85 на проспекте Ленина. И на зданиях №№92 и 79 были демонтированы декоративные консоли, закрывающие несущие конструкции балконов, - рассказали "КП" в пресс-службе Фонда.

Как только обследование закончат, консоль вернут на место.

ИСТОЧНИК KP.RU

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