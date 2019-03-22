В Мурманске человека увезли в реанимацию после пожара на улице Радищева
В районе больничного городка в областном центре располагается большой овраг. А у его подножья стоит относительно современный дом, 1973 года постройки. В этой мурманской 10-этажке произошло несчастье в четверг вечером - вспыхнул пожар. Причем, достаточно опасный. Мало того, что загорелась жилая квартира, так еще и на самом верхнем этаже.
- 21 марта 2019 года в 20 часов 49 минут на пульт дежурной службы «01» поступила информация о возгорании по адресу: Мурманск, улица Радищева, 11. На месте пожара работали 12 человек личного состава и 3 единицы техники, - сообщает пресс-служба МЧС России по Мурманской области.
Сильно обгорел стоявший у окна диван. Предположительно, пожар начался именно с него, а причиной послужила брошенная сигарета. Также огнем повреждены вещи домашнего обихода и само окно: остекление и подоконник уже не подлежат восстановлению.
К счастью, обоих жильцов квартиры удалось спасти. Одного из них, пострадавшего наиболее тяжело, увезли на реанимационном автомобиле. Второго - на обычной «Скорой».
ИСТОЧНИК KP.RU