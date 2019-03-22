В Мурманске человека увезли в реанимацию после пожара на улице Радищева

СЕГОДНЯ 11:22 2019-03-22T11:54:19+03:00

Поздним вечером в Мурманске спасли 2-х человек на пожаре. Горела квартира на 10-м этаже. Фото: Игорь Ершов

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В районе больничного городка в областном центре располагается большой овраг. А у его подножья стоит относительно современный дом, 1973 года постройки. В этой мурманской 10-этажке произошло несчастье в четверг вечером - вспыхнул пожар. Причем, достаточно опасный. Мало того, что загорелась жилая квартира, так еще и на самом верхнем этаже.

- 21 марта 2019 года в 20 часов 49 минут на пульт дежурной службы «01» поступила информация о возгорании по адресу: Мурманск, улица Радищева, 11. На месте пожара работали 12 человек личного состава и 3 единицы техники, - сообщает пресс-служба МЧС России по Мурманской области.

Сильно обгорел стоявший у окна диван. Предположительно, пожар начался именно с него, а причиной послужила брошенная сигарета. Также огнем повреждены вещи домашнего обихода и само окно: остекление и подоконник уже не подлежат восстановлению.

К счастью, обоих жильцов квартиры удалось спасти. Одного из них, пострадавшего наиболее тяжело, увезли на реанимационном автомобиле. Второго - на обычной «Скорой».

ИСТОЧНИК KP.RU