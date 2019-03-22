2019-03-22T10:33:33+03:00
Общество

По Мурманску через железнодорожные переезды катался эвакуатор с разбитым авто

Таким образом в РЖД напомнили автолюбителям о том, что надо быть внимательными на пересечении дороги и рельсов
Елена МОЛОДЦОВА
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Эвакуатор с разбитым автомибелем был призван напомнить автолюбителям о безопасности. Фото: Пресс-служба ОЖДЭвакуатор с разбитым автомибелем был призван напомнить автолюбителям о безопасности. Фото: Пресс-служба ОЖД
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Только в прошлом году на железнодорожных переездах в Заполярье произошло три аварии, в которых один водитель погиб, а второй пострадал. Несмотря на то, что 2019-й только начался, страшная статистика уже начала свой отчет: 2 марта на перегоне МурманскКомсомольск-Мурманский водитель ВАЗ-2110, несмотря на работающую сигнализацию, выехал перед маневровым локомотивом. К счастью, в аварии никто не пострадал. Чтобы предупредить бесстрашных и вечно куда-то спешащих автомобилистов в Мурманске решили провести акцию «Будь внимателен на железнодорожном переезде!». В течение нескольких часов по столице Заполярья на эвакуаторе возили разбитый автомобиль с баннером «Не пополняй страшную статистику!». Его маршрут пролегал через самые оживленные переезды в городе.

- В конце акции в районе дома №52 по Портовому проезду, спуск от Ледового Дворца, где вместе с сотрудниками ГИБДД железнодорожники раздали водителям листовки, напоминающие о безопасности на переездах, и провели профилактические беседы, - рассказал пресс-секретарь Мурманского территориального управления Октябрьской железной дороги Василий Рябков. - Как показывает статистика, именно невнимательность и безответственность водителей приводят к опасным ситуациям на наших объектах. Мы призываем водителей неукоснительно соблюдать правила дорожного движения при пересечении железнодорожных переездов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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