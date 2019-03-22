В Мурманске водитель сбил на "зебре" мальчика, когда отвлекся на своего ребенка

СЕГОДНЯ 10:03 2019-03-22T10:36:10+03:00

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Утро 22 марта в Мурманске началось с аварии. В самое пиковое время, около 7 утра, когда дети торопятся на занятия в школу, на улице Павлика Морозова у дома №1/7 водитель сбил семилетнего мальчика. Авария произошла прямо на нерегулируемом пешеходном переходе.

- Ребенок переходил дорогу вместе с мамой. Водитель Daewoo отвлекся на своего ребенка, который сидел на заднем сидении, а когда снова посмотрел на дорогу, то увидел пешеходов. Он пытался избежать столкновения, вывернул руль влево. Но все равно сбил мальчика, - рассказали "КП" в отдельном батальоне ДПС ГИБДД по городу Мурманску.

Ребенка увезли в больницу, его состояние оценивается как удовлетворительное. По предварительному диагнозу, у мальчика сломана нога.

Мурманчане отмечают, что эта "зебра" очень неудобна для водителей.

- Отвратительный и опасный переход, особенно со стороны школы. Сразу за поворотом. А летом еще и листья закрывают видимость, - написал в группе "Мурманск ДТП ЧП" Николай Тылычко.

ИСТОЧНИК KP.RU