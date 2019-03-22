В Мурманске прошла любительская гонка по скиджорингу

СЕГОДНЯ 09:35 2019-03-22T09:35:04+03:00

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Трескучие морозы на Кольском полуострове отступил, и в регионе начался спортивный бум. Любители зимних видов спорта стараются наверстать упущенное за полярную ночь время и принять участие в максимальном количестве соревнований. Так, например, в минувшие выходные в окрестностях комплекса «Огни Мурманска» в столице Заполярья прошла любительская гонка по скиджорингу «Снежные псы 2019». В ней принял участие уже знакомый читателям «КП» сотрудник мурмашинской исправительной колонии строго режима №16 Александр Егоров и его сибирский хаски Даймонд.

- На этих любительских соревнованиях собрались спортсмены, которые участвуют и в официальных состязаниях – все хотели проверить свои силы перед Кубком России, который пройдет в Кировске уже в начале апреля. В этот день был снегопад. Тяжелые погодные условия не испортили настроения участникам соревнований, на протяжении всей гонки была хорошая и веселая атмосфера. Трасса была подготовлена в целом нормально, - рассказала «КП» Александр Егоров.

Первый старт в этом сезоне стал для уфсиновца и его пса весьма успешным – на 5-киломтеровой дистанции они стали третьими. Александр и Даймонд намерены побороться за высокие места на Кубке России, а потому стараются держать себя в тонусе и проводить скоростные тренировки. Нам же остается пожелать им удачи и отправится в апреле в Кировск, чтобы поболеть за спортсменов!

ИСТОЧНИК KP.RU