2019-03-22T09:10:59+03:00
Туризм

Мурманск попал в Топ городов, куда чаще всего летают родители с маленькими детьми

Лидерами рейтинга стали Москва, Санкт-Петербург и Краснодар
Мария ПАШЕНКОВА
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Мурманск оказался привлекательным городом для родителей с маленькими детьми.Мурманск оказался привлекательным городом для родителей с маленькими детьми.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Города Мурманской области часто оказываются в рейтингах путешествий. Например, Апатиты - "мужской" муниципалитет. Ведь сюда очень часто летают именно представители сильного пола.

Исследователи даже изучили в свое время, какие знаки зодиака чаще всего покупают билеты на самолет до Заполярья. А теперь они вычислили, какие города любят путешественники с детьми.

- Ранжирование в рейтинг-листе производилось по количеству забронированных авиабилетов за год (с марта 2018 по март 2019 год, где в заказе есть взрослый (или два взрослых) и младенец до 2 лет), - сообщает сайт krasnodarmedia.su.

Мурманск попал в Топ-15 городов, куда летают с малышами. Столица Заполярья находится на 14 месте с показателем 1,70% от общего числа пассажиров. Лидеры рейтинга: Москва (20,70%), Санкт-Петербург (8,4%) и Краснодар (3,4%).

ИСТОЧНИК KP.RU

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