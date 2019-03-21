2019-03-21T19:15:49+03:00
Политика

Андрея Чибиса представят правительству Мурманской области в субботу

Врио губернатора в ближайшее время прилетит в столицу Заполярья из Москвы
Екатерина КОНОТОП
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Заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Андрей Чибис. Фото Артем Коротаев/ТАССЗаместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Андрей Чибис. Фото Артем Коротаев/ТАСС
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21 марта – значимый день в истории Мурманской области. Сегодня Марина Ковтун, занимавшая кресло главы региона с апреля 2012 года, заявила о своей добровольной отставке. Спустя несколько часов появились новости и из Кремля – президент Владимир Путин встретился с заместителем главы Министерства строительства и ЖКХ РФ Андреем Чибисом. Именно ему он и объявил о том, что тот станет врио губернатора Мурманской области.

На днях Андрей Владимирович должен прилететь в Заполярье и начать знакомство со своей новой командой.

- Представление Андрея Чибиса региональному правительству состоится в эту субботу, 21 марта, в 11.30, - сообщил начальник управления по взаимодействию со СМИ правительства Мурманской области Илья Денисов.

Следовательно, приступить к работе Андрей Владимирович должен будет уже в понедельник.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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