2019-03-21T18:27:55+03:00
Происшествия

В Мурманске возле памятника Жертвам интервенции задержали двух мужчин

Прохожие находились в общественном месте, будучи пьяными, а также оказали сопротивление при задержании
Иван ПЕТРОВ
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В Мурманске задержали двух мужчин в сквере на улице Ленинградской. Младший из них садился в машину с пренебрежительной улыбкой.В Мурманске задержали двух мужчин в сквере на улице Ленинградской. Младший из них садился в машину с пренебрежительной улыбкой.Фото: Виктор КОСТРОВ
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Тяв-тяв-тяв... Гр-р-р-р... Такие тревожные звуки услышали северяне, проходя через сквер на Ленинградской 21 марта, около 5-ти часов вечера. В Мурманске, возле памятника Жертвам интервенции, заливалась лаем служебная овчарка. И стояли сотрудники полиции.

Стражи порядка беседовали с двумя мужчинами. Одному из приятелей было, на вид, около 20-ти лет, другому - в районе 40-ка. Объединяла этих мужчин одна общая особенность: нетрезвое состояние.

Молодой человек начал пререкаться с полицейскими, в результате чего на руки ему попытались надеть «браслеты». Когда парень начал сопротивляться, его уложили на ближайшую лавку. Как только молодой человек успокоился, наручники с него сняли и вместе со старшим приятелем препроводили в служебный автомобиль.

Младший из двух приятелей оказал особенно явное сопротивление при содержании. Фото: Виктор КОСТРОВ

Младший из двух приятелей оказал особенно явное сопротивление при содержании.Фото: Виктор КОСТРОВ

- Патрульные заметили на улице двух мужчин, которые находились в нетрезвом состоянии. В ходе разбирательств мужчины стали оказывать сопротивление, в результате чего были задержаны, - пояснила «КП» инспектор по взаимодействию со СМИ по МВД города Мурманска Надежда Птицына.

Задержанным северянам придется заплатить штраф.

ИСТОЧНИК KP.RU

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