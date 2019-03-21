2019-03-21T17:51:26+03:00
Недвижимость

В Мурманске разрушают ледяные горки

Подрядчик начал плановый разбор сооружений, которые радовали северян и гостей города целых 3 месяца
Иван ПЕТРОВ
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Мурманские ледяные горки сносят. Вовремя! Еще немного, и теплая погода дестабилизирует кубики из замерзшей воды, после чего те «разъедутся».Мурманские ледяные горки сносят. Вовремя! Еще немного, и теплая погода дестабилизирует кубики из замерзшей воды, после чего те «разъедутся».Фото: Виктор КОСТРОВ
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Когда заканчивается зима? Жителям Заполярья трудно ответить на этот вопрос. У нас и в июле преспокойно сыплет снег за окном. Но все-таки есть верный признак того, что весна пришла. Если в Мурманске убирают праздничные сооружения изо льда, значит старушка-зима уж точно «дышит на ладан».

Как раз сегодня, 21 марта, в городе начали сносить ледовые горки. Экскаватор трудится на площади Пять Углов. Машина разрушает большие кубики из замерзшей воды, скрепленные досками. Территория огорожена лентой.

В этом году ледовые горки простояли около 3-х месяцев. Возведение их началось в середине декабря 2018 года.

Ледовые горки традиционно привлекают внимание жителей Китая. Гостей из Поднебесной стало особенно много за последние 2 года, с тех пор, как Харбин стал побратимом Мурманска. А в этом году иностранная аудитория пополнилась. В связи с проведением Чемпионата по ледяному плаванью в Мурманск прибыли гости из Великобритании, ЮАР, Германии, Нидерландов и других стран. Они тоже по достоинству оценили ледовые горки: катались на них и устраивали фотосессии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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