2019-03-21T16:33:09+03:00
Общество

Отдел по конвоированию УФСИН Мурманской области стал лучшим в России

В Москве по достоинству оценили развитие подразделения на Крайнем Севере
Елена МОЛОДЦОВА
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Памятный кубок Дмитрию Тарасову вручил заместитель директора ФСИН Александр Хабаров во время расширенного заседания коллегии ФСИН России в Москве Фото: УФСИН по Мурманской областиПамятный кубок Дмитрию Тарасову вручил заместитель директора ФСИН Александр Хабаров во время расширенного заседания коллегии ФСИН России в Москве Фото: УФСИН по Мурманской области
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Хорошие новости пришли сегодня из Первопрестольной. Работу отдела по конвоированию УФСИН по Мурманской области высоко оценили на федеральном уровне, назвав его лучшим в России.

- Мы готовились к смотру-конкурсу памяти генерал-майора Сергея Коровинского весь год. В первую очередь на нем оценивается развитие подразделения, его материально-техническая база, надежность охраны и служба в целом. Два года назад мы переехали на новую базу, которую приводили в порядок руками личного состава, поэтому динамика нашей работы хорошо видна, - говорит начальник отдела по конвоированию УФСИН по Мурманской области подполковник внутренней службы Владимир Галаев.

В 2018 году был организовано 327 караулов, в ходе которых перевезли 4500 осужденных и лиц, находящихся под стражей. Служба на Крайнем Севере традиционно осложняется холодами и полярной ночью. В связи с этим весь транспорт, стоящий на службе в отделе по конвоированию, оснащен автономными печками. Кстати, заполярное подразделение пыталось штурмовать этот конкурс в 2003 и 2004 годах, но тогда его службу оценили не выше второго и третьего места.

- Я служу в подразделении с 1997 года и вижу, как как сотрудники радеют и держатся за свою службу. Коллектив в напряжении работал весь год. Победа эта заслуженная. Горжусь, что работаю с такими достойными людьми, - подчеркнул Владимир Евгеньевич.

В Мурманск памятный кубок из Москвы привез начальник Мурманского областного управления пенитенциарного ведомства Дмитрий Тарасов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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