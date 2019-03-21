2019-03-21T16:46:03+03:00
Экономика

Зарплата чиновников Мурманской области составила 100 тысяч рублей

Правда, речь идет только про отдельных везунчиков; в целом, показатель составляет 67 «косарей»
Иван ПЕТРОВ
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В Мурманской области чиновники зарабатывают неплохо.В Мурманской области чиновники зарабатывают неплохо.Фото: Людмила ШЕКА
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Одни плачут, другие смеются, третьи - роняют челюсть от удивления. Каждый реагирует по своему, когда статистики раскрывают для нас... обобщенные сведения о доходах. Все дело в том, что усредненная информация не очень-то хорошо согласуется с реальностью.

Когда нам «на голубом глазу» говорят, что средняя зарплата в Мурманской области составляет 60 тысяч рублей, хочется встать в театральную позу и переспросить «Что?!» Пользователи соцсетей прибегают и к более эмоциональным высказываниям. Недовольство широких масс вполне понятно: большинство северян даже и близко не видит подобных денег. И считают за счастье 25 тысяч рублей в месяц...

Между тем, последний отчет «Мурманскстата» вряд-ли вызовет у кого-то сомнения. На сей раз он выглядит ближе к реальному положению дел. Отражает он зарплату наших любимых чиновников за 2018-й год. Она традиционно выше, чем у большинства жителей Мурманской области.

Лучше всего зарабатывают «на северах» в органах исполнительной власти - почти 100 тысяч рублей в месяц (а именно, 98 «штук»). А средняя зарплата чиновников по всему Заполярью составляет примерно 67 тысяч рублей, что тоже неплохо.

Усредненные данные по отдельным муниципалитетам тоже выглядят интересно. Как оказалось, меньше всего получает чиновники из поселка Зареченск под Кандалакшей, 40 тысяч рублей в месяц. Больше всего - в Мурманске, 80 тысяч. Близятся к этому показателю Кировск, значительно обогнавший Апатиты, а также Мончегорск. Местные чиновники зарабатывают 72 тысячи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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