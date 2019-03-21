Мурманская область попала в число самых ленивых регионов

СЕГОДНЯ 17:32 2019-03-21T17:51:31+03:00

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Обвинять северян в лени странно, ведь мы умудряемся работать в условиях полярной ночи. Но Росстат все же составил своеобразный рейтинг субъектов. В нем сравниваются те, кто отличается трудолюбием, и те, кто больше любит отдыхать. Измеряли просто - по продолжительности рабочей недели.

- По информации за третий квартал 2018 года, средняя фактическая (без учета отгулов, больничных и прочего) продолжительность рабочей недели занятого населения от 15 до 72 лет в России составила 37,1 часа, - пишет RT.

Оказалось, что дольше всего работают жители Севастополя - 39 часов в неделю. На втором месте - Калмыкия (38,8), на третьем - Воронежская облаcть (38,8). А вот больше всего любят покидать рабочее место пораньше в Республике Алтай (32,9), затем в Карелии (33,4) и Республике Коми (34,1). Мурманская область тоже оказалась в этой компании (34,3).

ИСТОЧНИК KP.RU