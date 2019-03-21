2019-03-21T17:51:31+03:00
Общество

Мурманская область попала в число самых ленивых регионов

Росстат посчитал продолжительность рабочей недели в разных субъектах России
Мария ПАШЕНКОВА
Поделиться:
Эксперты определили самые ленивые и трудолюбивые регионы России.Эксперты определили самые ленивые и трудолюбивые регионы России.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Обвинять северян в лени странно, ведь мы умудряемся работать в условиях полярной ночи. Но Росстат все же составил своеобразный рейтинг субъектов. В нем сравниваются те, кто отличается трудолюбием, и те, кто больше любит отдыхать. Измеряли просто - по продолжительности рабочей недели.

- По информации за третий квартал 2018 года, средняя фактическая (без учета отгулов, больничных и прочего) продолжительность рабочей недели занятого населения от 15 до 72 лет в России составила 37,1 часа, - пишет RT.

Оказалось, что дольше всего работают жители Севастополя - 39 часов в неделю. На втором месте - Калмыкия (38,8), на третьем - Воронежская облаcть (38,8). А вот больше всего любят покидать рабочее место пораньше в Республике Алтай (32,9), затем в Карелии (33,4) и Республике Коми (34,1). Мурманская область тоже оказалась в этой компании (34,3).

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Андрея Чибиса представят правительству Мурманской области в субботу
В Мурманске возле памятника Жертвам интервенции задержали двух мужчин
В Мурманске разрушают ледяные горки
Зарплата чиновников Мурманской области составила 100 тысяч рублей
Отдел по конвоированию УФСИН Мурманской области стал лучшим в России
В Мурманске не стали возбуждать уголовное дело по концлагерю для шпицев
Спикер Мурманской областной Думы: «Компетентность Марины Ковтун помогла в решении многих проблем»
Житель Мурманска пропал сразу после отдыха в ресторане
Врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис: «Мои приоритеты - забота о людях и комфортные условия для жизни»
В Видяево мичман убил жену, которая хотела покончить с собой и погубить их ребенка
«Мурманскавтотранс»: автобус, у которого отвалилось колесо, шел без пассажиров
Уголовное дело о падении наледи на 1,5-годовалую малышку в Видяево передано в суд
В Мурманске срочно разыскивают владельцев железного сарая
В Мурманске микроавтобус сбил пешехода, перебегающего дорогу в неположенном месте
На объездной в Мурманске за утро произошло восемь массовых аварии
Инспекторы Карелии спасли потерявшуюся семью из Мурманска